В Кротовке мотоциклист умер в овраге посреди поля

В Кротовке мотоциклист погиб в яме

Страшное и смертельное ДТП случилось в Самарской области около пяти вечера 6 ноября. Уже в сумерках мотоциклист из села Кротовка Кинель-Черкасского района отправился прокатиться на своем двухколесном средстве передвижения. На нем не было шлема, прав у водителя также не имелось.

Он ехал по пересеченной местности - по полю в сторону Большой Малышевки, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге он вылетел из мотоцикла, вместе с ним опрокинулся в овраг. К сожалению, водитель скончался прямо на месте ДТП. Известно, что мужчина даже не зарегистрировал мотоцикл, не имел прав на управление им. Скорее всего, пострадал он от своей беспечности.

Погибшему водителю было 39 лет, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.