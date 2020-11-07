Мировая премьера балетов на музыку Шостаковича прошла в Самаре

В Самаре состоялась премьера балета

Мировая премьера балетов на музыку Дмитрия Шостаковича состоялась в Самаре, в театре оперы и балета. Началось все с балетного дивертисмента, затем гостям представили "Трагическое скерцо", номер из балета «Страница прошлого» - он задумывался как предыстория "Ленинградской симфонии" и был представлен как череда оживающих старых фотографий из жизни трех героев: Рабочего, Солдата и Матроса.

А вот во второй части зрителей ждал сюрприз - мировая премьера балета «Фортепианный концерт», его создал для самарского театра питерский хореограф Максим Петров. И в финале вечера настоящим чудом стал новый балет на музыку знаменитой Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. А первый раз сифонию исполнили в военном Куйбышеве - 5 марта 1942.

- Мы пошли за идеей наших хореографов, которые реконструируют номера для балетного дивертисмента, ставят мировую премьеру (это «Фортепианный концерт») и представляют классический балет «Ленинградская симфония», музыка которого имеет особое значение для нашего города»,, - рассказывает худрук театре Евгений Хохлов.

А год назад в день премьеры в Самаре вновь прозвучала Ленинградская симфония.