Целый район Самары остался без света из-за аварии

В Самаре отключили свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за неполадок на одной из подстанций ССК в Самаре горожане остались без света. В темноте весь вечер просидели жители домов на пр. Кирова и на Металлурге. Не работали фонари вдоль дороги, а также не было света во дворах. Проблема случилась на Безымянской подстанции. Рабочие достаточно быстро приступили к работам.

Как сообщили в городской администрации, уже произошло подключение на резервную линию. Включены уже 98% домов, остальные 2% в процессе подключения прямо сейчас.

- Аварийная служба произвела переключение. Энергоснабжение восстановлено, - написали ЕДДС.

При этом жители сообщили, что в некоторых домах появился свет, но отключили холодную воду.