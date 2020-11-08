В Тольятти допросили отца забитой до смерти двухлетней девочки

Ксюше было всего 2 года, когда ее забили до смерти, вину в страшном преступлении признал ее отчим Фото: Соцсети

В Автозаводском районном суде в Тольятти начали допрашивать свидетелей оп делу об убийстве 2-летней Ксюши.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня прошлого года малышку зверски избили, она умерла до приезда "Скорой помощи". Вину в страшном преступлении признал отчим малышки - Антон Проскурин, его сейчас судят в Самаре.

Мама девочки, Зинаида Проскурина в тот день, когда произошла трагедия, предположительно была на работе, поэтому за убийство ребенка ее не привлекают. Она утверждает, что не знала о том, что Ксюше угрожает опасность, и всячески оберегала свою дочь.

Однако свидетели вспомнили некоторые странности в отношении Проскуриных к маленькому ребенку. Например, спала она на маленьком матрасе возле двери, а ее родители - на диване. Когда девочка сломала ручку, ее не показали врачу, а просто туго перебинтовали больное место. Если малышка не хотела ложиться спать при гостях, на нее кричали, а однажды Антон Проскурин ударил ее за непослушание ногой в живот. По словам друзей семье, которые присутствовали при этой сцене, Зинаида Проскурина, увидев это, лишь рассмеялась.

Теперь женщине не до веселья - она также оказалась на скамье подсудимых. Ей предъявлены обвинения в истязании дочки и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Суды по ее делу проходят в закрытом режиме.

Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" волонтеры из организации "Право на счастье", которые в свое время помогли следователям найти доказательства того, что родная мать проявляла жестокость по отношению к Ксюше, на прошедшей неделе в суде допросили биологического отца и бабушку погибшей малышки.

Николай Д. с девочкой не общался и о ее судьбе ничего не знал. Его мама догадывалась, что в семье Проскуриных что-то не так и просила органы опеки обратить внимание на них. Но в ситуацию так никто и не вмешался, в результате чего 2-летняя девочка погибла.

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