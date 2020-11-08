Отомстили за неправильную парковку? В Самаре сгорел автобус, который стоял возле жилого дома

По какому маршруту ездил сгоревший автобус, пока не сообщается Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

6 ноября в Самаре загорелся автобус, который был припаркован около жилого дома №153 на ул.Советской Армии.

ЧП произошло в начале третьего ночи, тушить автобус пришлось двум пожарным расчетам. С огнем они справились буквально за 10 минут, после чего начали разбираться в том, что же стало причиной возгорания.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, недалеко от места ЧП нашли пузырек с легковоспламеняющейся жидкостью. Также уже известно, что пожар начался внутри салона. Действительно ли кто-то проник в автобус, а затем поджег его, сейчас пытаются установить пожарные.

Как только эксперты придут к какому-то заключению, за дело возьмется полиция. На данный момент известно, что сгоревший автобус Hyundai County принадлежал частном лицу. Почему он был припаркован возле жилого дома, а не на спецстоянке, также предстоит выяснить силовикам.