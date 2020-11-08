В Тольятти посредника в передаче взятки не смогли арестовать, так как он болен ковидом

Общая сумма взятки должна была составить 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 ноября в Тольятти возбудили уголовное дело в отношении Михаила Х., которого подозревают в покушении на то, чтобы стать посредником при передаче взятки.

- По нашим данным, 20 августа в машине он получил 50 тысяч рублей, которые должен был передать сотруднику местной ГИБДД, при этом это была лишь половина заранее оговоренной суммы, - рассказал корреспонденту «КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах.

Интересно, что на данный момент так и не ясно, кому предназначались деньги в конечном итоге. Так что, вполне может оказаться, что коррупционера-полицейского не существует вовсе и все это – лишь схема обмана, чтобы присвоить чужие денежки. Мошенничество или коррупция? На этот вопрос теперь предстоит ответить следователям.

Между тем, единственный подозреваемый по этому делу остается на свободе, пусть и относительной. По предварительным данным, он болен коронавирусом, поэтому следователи не торопятся вызывать его на допрос и принимать решение о том, нужно ли его заключать под стражу.