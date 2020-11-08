Возле станции метро в Самаре водитель иномарки сбил ребенка на самокате

ДТП произошло недалеко от станции метро "Спортивная" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем 7 ноября в Самаре недалеко от станции метро "Спортивная" под колеса иномарки попал 10-летния мальчик. В обстоятельствах ЧП сейчас разбирается полиция.

- Водитель автомобиля Ford Focus двигался по ул.Гагарина со стороны ул.Карбышева в направлении ул. Авроры, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - Наезд на ребенка был совершен возле дома №86 по ул.Гагарина.

По предварительным данным, мальчик пытался перейти дорогу в неположенном месте, причем ребенок был без сопровождения взрослых, зато на самокате.

Мальчика на "Скорой помощи" отвезли в больницу, врачи осмотрели его, но серьезных травм не нашли, ему назначено амбулаторное лечение.

Какие меры воздействия полицейские смогут применить к родителям школьника, которые не научили ребенка переходить дорогу, как положено, пока не ясно. Силовики сообщают, что по факту ДТП назначена проверка.