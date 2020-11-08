В Самаре умер президент ПГУТИ Владимир Андреев

7 ноября на стало президента ПГУТИ Владимира Андреева Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня стало известно о смерти президента Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Владимира Андреева, он умер вчера, 7 ноября.

Владимиру Андрееву было 69 лет, он учился и работал в Куйбышевском электротехническом институте связи, который позже был стал ПГУТИ. Андреев был известным ученым, причем не только в стране, но и за рубежом. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ", он основал научную школу, изучающую проводные средства связи, опубликовал более 400 научных и учебно-методических работ, получил 11 патентов на изобретения.

С 2002 по 2016 гг Владимир Андреев был ректором родного университета, с 2016 года стал президентом ПГУТИ и председателем Попечительского совета вуза.

Прощание с Владимиром Андреевым состоится 10 ноября в 12.30 у главного входа корпуса №2 ПГУТИ по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 77. Похороны пройдут на кладбище "Царевщина".