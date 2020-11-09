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Двое молодых людей погибли в столкновении легковушки с грузовиком в Самарской области

В Красноярском районе «десятка» врезалась в тягач
Вячеслав СОРОКИН
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Водитель легковушки погиб на месте. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Водитель легковушки погиб на месте. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Два человека погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Красноярском районе Самарской области.

Автомобиль ВАЗ-2110, в котором были три человека, в вечернее время ехал со стороны Александровки в направлении Хилково. По данным полиции, водитель нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался в грузовик DAF, который вез полуприцеп с технической водой.

В результате аварии 19-летний пассажир «десятки» погиб на месте ДТП, 21-летний водитель умер в больнице. Еще один пассажир, которому тоже 21 год, госпитализирован с травмой головы.

ДТП