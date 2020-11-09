Житель Самарской области получил 11 лет за финансирование терроризма

За финансирование терроризма мужчина отправился в тюрьму на 11 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в содействии террористической деятельности.

Как удалось выяснить в ходе следствия, он перевел 67 тыс. рублей через кошельки «Qiwi» и «Яндекс». Всего установлено 27 фактов незаконного перевода денег на счета одной из террористических организаций.

По этому факту в сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело. В этом году Центральный окружной военный суд признал жителя региона виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.