Ремонт на Московском шоссе в Самаре запланировали на 2021 год

Жители города часто жалуются на состояние Московского шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующем году в Самаре отремонтируют Московское шоссе, говорится в сообщении областного минтранса.

В социальных сетях пользователи в очередной раз негативно высказались о состоянии проезжей части на Московском шоссе, на многих участках которого образовалась крупная колея. Такие неровности создают потенциально опасные ситуации, которые могут привести к авариям, поскольку машины ведут себя нестабильно при перестроении на такой дороге и могут уйти в занос, особенно на большой скорости.

Пользователи соцсетей выложили фотографию одного такого участка в районе пересечения с улицей Потапова, написав, что «это уже не колея - это почти рельсы». «В 2021 году запланирован ремонт Московского шоссе», - написали в минтрансе, отвечая на сообщение.

В удручающем состоянии также пребывает дорога на Южном шоссе, в том числе на Южном мосту. После того, как там образовалась серьезная колея, для водителей просто ограничили скорость движения. Как сообщалось ранее, там ремонт тоже запланирован на 2021 год.