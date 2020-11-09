В Самарской области пьяный водитель напал на сотрудников ГИБДД

Сотрудники ГИБДД дали знак водителю остановиться, а тот бросился наутек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 ноября сотрудники ГИБДД в Ставропольском районе попытались остановить автомобиль "Лада Калина", который числится в розыске. Но не тут-то было. Водитель дал по газам и машина рванула прочь от полицейских.

Стражи порядка бросились в погоню, остановили нарушителя в селе Русская Борковка. Когда открыли дверь со стороны водителя, в носу защипало от паров алкоголя. Водитель выходить наружу отказывался, а когда его попытались извлечь, напал на одного из полицейских с кулаками.

Дебошира скрутили и доставили в ближайший отдел полиции. Там быстро установили личность дебошира – Даниил П., студент, 19 лет, ранее не привлекался.

По данным собственных источников "КП-Самара" в правоохранительных органах, на парня уже составили протоколы за неповиновение полиции (ст.19.3 КоАП РФ) и отказ от медосвидетельствования (ст.12.26 КоАП РФ).

Полицейский, пострадавший от кулаков агрессивного студента, зафиксировал травмы в больнице, серьезных увечий он не получил, по предварительным данным, дело ограничилось синяками.