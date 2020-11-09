Под Самарой столкнулись машины полицейского и фельдшера скорой помощи: кто виноват?

Авария произошла на автодороге «Обводная г. Самары» вечером 8 ноября Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 8 ноября в Волжском районе столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2114. Авария произошла на автодороге «Обводная г. Самары». По данным областного МВД, ПДД нарушил водитель иномарки:

- По предварительным данным, он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил выезд на обочину, расположенную на полосе встречного движения, наехал на отбойник, после чего опрокинулся на автомобиль ВАЗ-2114, - говорят в самарской полиции.

Силовики также сообщают: за рулем «четырнадцатой» сидел человек, у которого нет прав на управление транспортным средством.

По данным собственных источников «КП-Самара», иномаркой Kia Rio управлял Дмитрий Г. – он работает фельдшером в скорой помощи, а за рулем ВАЗовской легковушки мог быть сотрудник ОВД - капитан полиции Сергей В. из отдела полиции Красноармейского района.

В результате ДТП, согласно сведениям того же источника, пострадала жена полицейского – она была на пассажирском сидении справа, женщина попала в больницу с травмой головы.

По предварительным данным, оба водителя в момент ДТП были на личных автомобилях и «не при исполнении» - страж порядка с 27 сентября числится в отпуске. За комментариями мы обратились в пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области.