Незаконные гаражи в Самаре продолжают сносить

В Самаре снесут 48 незаконно установленных гаражей и одну металлическую будку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Все объекты, подлежащие сносу, находятся в Самарском районе на улицах Венцека, Ленинградской, Фрунзе, Галактионовской, Самарской и Затонной.

У владельцев гаражей есть неделя, чтобы убрать их самостоятельно или хотя бы забрать из них свое имущество. Через семь дней после публикации постановления гаражи начнут сносить.