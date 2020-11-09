В деле 62-летнего развратника из Самары появился еще один эпизод

Правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах преступлений обвиняемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители продолжают разбираться в преступлениях 62-летнего Юрия П. Напомним, что мужчине вменяют преступления сексуальной направленности против детей. В его «активе» несколько эпизодов, накануне добавился еще один.

— 8 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Установлено, что подозреваемый надругался над 11-летней девочкой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник.

Преступление было совершено в мае этого года. Снова в квартире злоумышленника — на улице Сергея Лазо в поселке Управленческом. Девочку там оставила знакомая Юрия — ее мама. Она не ожидала от мужчины такого грязного поведения.

Сейчас разбирательства продолжаются. Не исключено, что в ходе расследования будут выявлены новые жертвы.