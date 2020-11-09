В Самаре хотят изменить проект реконструкции 1-й очереди XXII-го Партсъезда

Улицу XXII Партсъезда планируют привести в порядок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице собираются внести коррективы в документацию по планировке 1-й очереди улицы XXII Партсъезда. Как следует из распоряжения департамента градостроительства, речь идет об участке от Московского шоссе до Солнечной.

На то, чтобы внести изменения в документацию, авторы проекта выделили 12 месяцев. Как отмечают чиновники, эти действия направлены на обеспечение устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков и зон планируемого размещения линейных объектов.

Всю улицу XXII Партсъезда планируют обновить в несколько этапов. Первая очередь - от Московского шоссе до Солнечной, вторая - от Заводского шоссе до проспекта Кирова. Также должен быть приведен в порядок участок от проспекта Карла Маркса до Ставропольской.