В Самаре "Добрые люди" будут отлавливать собак до конца года

Процесс отлова будут снимать на видео Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Стало известно, на чьи плечи до конца 2020 года ляжет ответственность по отлову бездомных собак в областной столице. Тендер на выполнение этой нелегкой задачи выиграла компания "Добрые люди" - единственный участник аукциона, который был объявлен 27 октября.

- За услугу исполнитель получил цену, установленную департаментом городского хозяйства и экологии - 6 миллионов 680 тысяч рублей. Убрать с улиц предстоит 786 собак. Контракт рассчитан до 31 декабря этого года, - следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Ловить животных должны без всякой жестокости. Этот процесс будут снимать на видео. Пойманных псов собираются отправлять на передержку. Тех, кто старше 6 месяцев, ждет стерилизация и последующий уход специалистов. Если после этого четырехлапые не будут проявлять агрессии, их отпустят обратно. Не исключено, что питомца кто-нибудь приютит.