В Самаре пройдет ярмарка с продуктами из Узбекистана

Производители Узбекистана приедут в Самару

В Самаре на территории Аграпарка пройдет ярмарка "Зеленая неделя" с участием представителей из Узбекистана. Она состоится с 17 по 20 ноября. В Самарскую область приедут 64 представителя торговых и сельскохозяйственных предприятий республики Узбекистан. Также что жители Самарской области смогут приобрести продукты из первых рук.

Оперативный штаб региона разрешил провести это мероприятие при условии строжайшего соблюдения всех проивоэпидемиологических мер. При этом все производители, которые приедут в регион, должны быть пройти тест на коронавирус. Разрешение на участие они получат только в том случае, если анализ будет отрицательным.

Ожидается, что также на ярмарке пройдет бизнес-форум, деловые переговоры. В выставочном пространстве будут представлены продукты питания и напитки.