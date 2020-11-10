В Самарской области пациентов с пневмонией отправят долечиваться еще в один санаторий

Пациентов с пневмониями будут отправлять на долечивание в санатории

В Самарской области пациентов будут долечивать еще в одном санатории. 175 мест для этих целей создали в санатории "Сергиевские минеральные воды". Об этом сообщили на заседании оперативного штаба. Первых пациентов туда уже отправили 9 ноября. До этого начал работу санаторий "Можайский" - 120 мест. Всего предполагается созать 759 коек в санаториях.

Министр здравоохранения Армен Бенян напомнил суть задачи: людей с пневмониями отправляют в санатории долечиваться .когда у них отрицательный тест на COVID. Здесь также продолжают оказывать медицинскую помощь, делать уколы или давать таблетки. Но появляются и элементы санаторного отдыха.

- У нас подход, я считаю, верный выработан, мы отправляем на долечивание людей с пневмониями. Считаю, что мы с остальными учреждениями должны этот вопрос отработать, - отметил Дмитрий Азаров, призвав минздрав разработать предложения - кто еще может вступить в работу по долечиванию коронавирусных пациентов.