Самарский суд отменил приговор по громкому делу изнасилованной дознавательницы из Уфы

Павел Яромчук присутствовал на слушании при помощи ВКС- мужчина уже отбывает наказание за изнасилование Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня в Самаре Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный по громкому делу об изнасиловании уфимской дознавательницы Гульназ Ф.

Напомним, по версии следствия, 29 октября 2018 года 23-летнюю девушку вызвали на работу вечером, в кабинете находилось ее начальство, причем трое мужчин были нетрезвы, предложили выпить ей тоже, после чего изнасиловали подчиненную.

История оказалась весьма скандальной. Павел Яромчук (на тот момент - начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району), Эдуард Матвеев (занимал должность начальника ОМВД по Уфимскому району) и Салават Галиев (служил руководителем отдела МВД по Кармаскалинскому району) и Салават Галиев были уволены, а декабре прошлого года признаны виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенными группой лиц по предварительному сговору. За это их приговорили к реальным срокам в 6-7 лет в колонии общего режима

Все они, разумеется подали апелляции, и 3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии двух из них - Галиева и Матвеева - оправдал, и признал за ними право на реабилитацию. Третий осужденный - Павел Яромчук отправился отбывать наказание - 4 года колонии общего режима.

Это решение суда обжаловала как республиканская прокуратура, так Яромчук вместе с потерпевшей.

Сегодня Шестой кассационный суд отменил решение Верховного суда Республики Башкортостан, передал дело туда на новое рассмотрение, но в ином составе суда. Также самарские судьи постановили отправить Яромчука, Матвеева и Гилаева под домашний арест на три месяца.

Приговор в зале суда выслушали Гульназ Ф, Эдуард Матвеев и Салават Галиев - все они приехали в Самару лично. Павел Яромчук, как сообщили корреспонденту "КП-Самара" присутствовал на слушании при помощи видеоконференцсвязи - мужчина отбывает наказание в Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд пересмотрел дело об изнасиловании экс-дознавательницы в Уфе и отправил всех фигурантов под арест

Верховному суду Башкирии вновь предстоит рассматривать резонансное преступление(подробности)

20 лет на троих: в Уфе суд признал виновными троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

Потерпевшая девушка получит три миллиона рублей моральной компенсации (подробности)

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы экс-полицейский Яромчук лично прокомментировал происшедшее

Павел Яромчук полностью уверен в своей невиновности (подробности)

Коллеги изнасилованной дознавательницы в Уфе: Мы не знаем, как себя вести, чтобы она и нас не обвинила

В ближайшее время пострадавшая от рук начальников должна вернуться на работу (подробности)