«Своих не бросаем»: Дмитрий Азаров заявил, что в бюджете региона сохранятся все соцобязательства

Все меры поддержки в Самарской области будут сохранены Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

10 ноября на расширенном заседании областного правительства были озвучены главные показатели регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Главная особенность документа – он сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. В проекте облбюджета на соцподдержку в 2021 году зарезервировано на 2 млрд рублей больше, чем в году 2020 и на 5 млрд больше, чем в 2019-м. В целом, объем обязательств социальной поддержки населения в 2021 году по сравнению с некризисным 2019-м вырастет почти на треть (28,5 %).

- Для нас это защищенные статьи расходов, и все они сохраняются. Запланированная доля расходов в 2021 году на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру вместе составляют более двух третей, почти 70 процентов всего бюджета, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В частности, будут выполнены обязательства региона по зарплатам работников социальной сферы, по выплатам и пособиям. Вернутся субсидии для вееранов. А с 1 января 2021 года будут проиндексированы ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, а также повышен МРОТ.

- В сегодняшний непростой период мы увеличиваем, а не сокращаем средства на эти выплаты, - отметил глава региона. - В трудной ситуации мы своих не бросаем. По-самарски - именно так. Не «кидать», а поддерживать людей в самой сложной ситуации. Не лишать их выплат, к которым они привыкли и на которые рассчитывают. А возвращать и увеличивать.