На борьбу с гололедом и снегом в Самаре вывели 40 спецмашин

Совсем скоро улицы и дороги Самары будет очищать от снега спецтехника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики говорят, что в Самарской области начинается настоящая зима: до конца недели по области тут и там будет идти снег, а колебания температуры воздуха от плюса к минусу приведут к образованию гололеда на дорогах.

Городские власти отчитались о готовности противостоять зимним опасностям: в Самаре ежедневно "дежурят" 40 единиц спецтехники - при необходимости их в любой момент можно вывести на очистку дорог и обработку из реагентами. Сотрудники МП "Благоустройство" уже заготовили песчано-соляную смесь и "Бионорд" для борьбы с гололедом.

Всего этой зимой коммунальщики готовы задействовать 777 разнообразных спецмашин: 315 из них обычно работают непосредственно на дорогах города, 44 чистят набережную, парки, скверы, аллеи и бульвары. Остальные 400 с лишним единиц техники используют для уборки снега с придомовых и внутриквартальных территорий.