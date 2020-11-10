В отделе полиции Тольятти умер мужчина, задержанный за пьянство в общественном месте

Погибший содержался в специальном помещении для задержанных одного из отделов полиции Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 9 ноября в отделе полиции №22 скончался 42-летнй Олег П., которого ранее задержали за то, что он находился в общественном месте в пьяном виде. Погибший ранее был судим за воровство, разбой и даже по весьма редкой статье - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, Олег П. был задержан днем 7 ноября, медосвидетельствование подтвердило, что он пьян, на него составили протокол и на следующий день к полудню должны были отвезти его в суд, где задержанному назначили бы наказание.

Но утром 8 ноября Олегу П. стало плохо, в отдел полиции вызвали бригаду «Скорой помощи», те предположили, что все дело в эпилепсии, осмотрели его, но забирать в больницу отказались. А примерно через час мужчину обнаружили мертвым. Он содержался в специальном помещении для задержанных еще с тремя жителями Тольятти.

Сейчас по факту ЧП проводят проверку. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, но труп передали экспертам для установления конкретной причины смерти.