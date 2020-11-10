В Самарской области полиция получит 126 новых машин, а Тольятти - 50 низкопольных автобусов

В Самарской области вручили новые автомобили - полиции и автобусы - транспортным предприятиям Тольятти Фото: предоставлено пресс-службой

В Самарской области обновляется автопарк - это касается как общественного транспорта, так и спецслужб, часть средств регион получает из федерального бюджета.

По данным областного правительства, за последние три года у нас появилось 150 новых автобусов, 40 троллейбусов, 35 школьных автобусов, 10 трехсекционных трамваев, плюс поезд метро.

Только в этом году областная полиция получит в общей сложности 126 автомобилей - как "Лады", так и "Шкоды".

Сегодня, 10 ноября глава региона передал в Тольятти 50 новых низкопольных автобусов ЛиАЗ, которые ездят на метане и оснащены видеокамерами, спутниковой навигацией, а также системами визуального и звукового информирования За руль садятся самые опытные водители, среди них - Владимир Никитин, который недавно получил от губернатора почетный знак "Трудовая Слава".

- Мы вручаем ключи надежным людям, которые ежедневно отвечают за жизни сотен людей, - отметил Дмитрий Азаров. Глава региона также подчеркнул, как важно водителю соблюдать хладнокровие и тактичность для того, чтобы в период пандемии коронавируса следить вместе с кондукторами и контролерами за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.