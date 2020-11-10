Реклама, которую мы заслужили: в Тольятти сервисы такси ведут битву биллбордов

Четыре биллборда в Тольятти троллят друг друга Фото: Соцсети

В Тольятти развернулась настоящая битва билбордов - ее ведут между собой сервисы такси. Как сообщают пользователи соцсетей, плакаты с рифмованными слоганами, которые "троллят" друг друга, можно увидеть на ул.Барковской.

Первым свою рекламу там разместил, по всей видимости, сервис "Яндекс.Go", там написано: "Дождь снаружи идет и внутри 23-33-33"..

Далее по ходу движения свой плакат поставил "Ситимобил": "У коллег сочиняет рифмы король - 44-40-00".

Третьим, но не последним стал рекламный щит от Uber Russia: "Запомнить сложно цифры ваши. Скачайте просто Uber Russia".

Казалось бы, битва окончена, но нет. В нее неожиданно включился сервис "ВКонтакте". Вскоре в Тольятти появился четвертый билборд: "Зачем звонить, зачем качать? Такси "ВКонтакте" - заказать".

Сейчас жители Тольятти гадают: кто вступит в сражение следующим? В городе работают еще несколько сервисов такси, но они пока воздерживаются от комментариев.

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