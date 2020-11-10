К музею "Самара Космическая" хотят пристроить трехэтажный планетарий

Планетарий хотят построить рядом с музеем "Самара Космическая" Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре вовсю разрабатывают проект трехэтажного планетария, который, по предварительным данным, должен появиться рядом с музеем "Самара Космическая". Пока предполагается, что это будет пристрой.

До конца года должны быть закончены проектно-изыскательские работы, но сколько будет стоить планетарий и за чей счет его возведут - пока не известно. Однако уже известно, что это возможно в рамках проекта "Развитие культуры городского округа Самара" на 2018-2022 годы.

Предполагается, что у планетария будет один наземный и два цокольных этажа. На одном из них будет расположен конференц-зал, на втором этаже - касса, сувенирный магазин и терраса, на третьем - студия изучения астрономии и космонавтики и звездный зал, рассчитанный более, чем на 200 посетителей.

У планетария хотят построить купол с астроплощадкой, там с помощью телескопа можно будет посмотреть на разные планеты нашей Солнечной системы.