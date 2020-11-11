В Тольятти мужчина расплатиться за продукты самодельными купюрами

Мужчина расплачивался на рынке самодельными купюрами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские изъяли поддельные купюры у 55-летнего мужчины, который расплатился ими за продукты на рынке. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился владелец одной из торговых точек, который сообщил, что один из покупателей пытался расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой. Когда выяснилось, что деньги поддельные, мужчина попытался спешно покинуть рынок, но его остановила охрана.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого, им оказался 55-летний безработный из Новокуйбышевска, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся. Купюры он изготовил самостоятельно и, пока его не раскрыли, успел купить на них продукты у нескольких продавцов.

У подозреваемого изъяли 11 купюр по 5 тысяч рублей, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.