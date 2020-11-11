В Самаре "Ленд Ровер" врезался в "Шкоду" на Ново-Садовой, один человек пострадал

На Ново-Садовой внедорожник не пропустил легковушку. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись две иномарки, пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, внедорожник "Ленд Ровер" ехал по улице Академика Платонова и когда выезжал на Ново-Вокзальную не пропустил легковой автомобиль "Шкода", на котором ехала 29-летняя женщина.

В результате аварии автомобили отбросило на газон, где машины снесли защитные ограждения. После аварии женщина с травмой головы отвезли на скорой в больницу, в дальнейшем ее отпустили лечиться домой.