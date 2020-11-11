В Самарской области могут начать доплачивать уборщицам на скорой помощи

Повышенной опасности сейчас подвергаются не только врачи и медсестры, но и уборщицы и санитарки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области могут ввести дополнительные выплаты для уборщиц на скорой помощи. С таким предложением выступили депутаты Самарской губдумы на совместном заседании представителей всех думских фракций, комитета по здравоохранению и минздрава 11 ноября.

- Предложение, которое мы внесли, было инициировано обращением к нам профсоюза медработников Самарской области «Действие», - пояснил председатель фракции «Справедливая Россия» Михаил Маряхин. – Мы предложили предусмотреть в бюджете региональные надбавки для уборщиков производственных помещений, санитаров на скорой и в больницах.

Большинство депутатов это предложение поддержали. Теперь его рассмотрят на совете Думы и если будет принято положительное решение – закрепят законодательно и предусмотрят соответствующие средства в бюджете на 2021 год.