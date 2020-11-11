В самарском кванториуме детям предложили создать 3D-модели космических кораблей из научной фантастики

Ребятам в кванториуме предложили создать различные 3D-модели

В самарском детском технопарке "Кванториум-63 регион" стартовал конкурс на лучшую 3D-модель на космическую тематику. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

Конкурс приурочен к предстоящему юбилею первого полета человека в космос, который в 1961 году совершил Юрий Гагарин.

Ребятам в кванториуме предложили создать различные 3D-модели в разных номинациях. Можно будет сделать модель спутника, скафандра, астрономического объекта или явления или космического корабля, в том числе из произведений научной фантастики.

Конкурс будет проходить в очно-заочной форме, модели и аннотации к ним будут принимать до 27 ноября, при этом зарегистрироваться в качестве участника необходимо до 23 ноября. Защита проектов пройдет 4 декабря.