Самарчанка неожиданно стала миллионершей и расплакалась

Татьяна не ожидала такого везения

В Самаре сотрудница шоколадной фабрики неожиданно стала миллионершей. Помог ей в этом выигрыш в лотерее. В семье Татьяны Останиной поклонник лотерей - муж. В этот раз он попросил супругу приобрести билет на юбилейный розыгрыш. Женщина купила счастливый билетик на почте, чтобы сделать мужу приятное.

- Когда проверили результаты тиража, я расплакалась. Супруг сказал, раз я выбрала билет, значит и выигрыш мой. Даже сейчас вспоминаю, и слезы на глазах наворачиваются, - делится эмоциями победительница.

Выигранный миллион Татьяна уже подарила сыну, чтобы он купил квартиру. А сама снова собирается купить билет - теперь уже новогоднего тиража, где будут разыгрывать 2 миллиарда рублей.