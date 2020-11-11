На РКЦ "Прогресс" на рабочем месте погиб сотрудник

Несчастный случай произошел из-за нарушений требований трудовой дисциплины

В Самаре завершено расследование несчастного случая на АО "РКЦ "Прогресс" в августе текущего года, когда на производстве на рабочем месте скончался один из сотрудников.

По данным регионального минтруда, работник погиб, упав с высоты. Как выяснилось по итогам расследования, которое проводила специальная комиссия, сотрудник предприятия сам нарушил требования трудовой дисциплины, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в минтруде, в октябре этого года поступило 11 сообщений о несчастных случаях со смертельным исходом, из которых один связан с производством. По нему идет расследование, определяются причины случившегося и виновные.