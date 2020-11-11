В Самаре рассказали, когда все нуждающиеся больные получат лекарства от COVID

три четверти коронавирусных больных в регионе лечатся амбулаторно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда региональные власти наладят систему обеспечения коронавирусных больных бесплатными лекарствами на дому. Об этом рассказал депутатам Самарской губдумы заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

- Сейчас три четверти пациентов с коронавирусом и пневмонией лечатся амбулаторно, - отметил Сергей Вдовенко. - Если раньше на дому лечились только бессимптомные и легкие формы, то сейчас - и средней тяжести. Поэтому вопрос обеспечения их лекарствами особенно актуален.

Как отметил чиновник, на закупку медикаментов уже выделено 60 млн рублей из областного бюджета и 119 млн из федеральной казны.

Сейчас идет процесс закупок, с 5 ноября первые пациенты уже начали получать лекарства. В полную силу система обеспечения пациентов лекарственных препаратами на дому в Самарской области заработает с 20 ноября. Ранее сообщалось, что в первую очередь медикаменты получат пенсионеры и малоимущие.

Депутаты отметили, что будут контролировать вопрос обеспечения коронавирусных пациентов лекарствами.

- Обязательно будет строгий общественный контроль, - заверил председатель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин. - Если люди не получат бесплатные лекарства, мы будем вмешиваться, чтобы исправить ситуацию. В бюджете эти средства заложены, наш регион одним из первых отреагировал на задачу, поставленную Президентом РФ, и люди должны получить лекарства.