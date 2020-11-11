Александр Живайкин призвал депутатов присоединиться к волонтерской работе

Инициативы "Единой России" по борьбе с коронавирусом были поддержаны региональным правительством

В среду, 11 ноября, состоялось совместное заседание фракции "Единая Россия" и комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике с участием представителей политических партий, представленных в думе, посвященное организации помощи заразившимся коронавирусом. В совещании посредством видеоконференции также участвовали председатель самарской губернской думы Геннадий Котельников, представители регионального правительства и руководители медицинских учреждений.

Как прозвучало в ходе заседания, в Самарской области смертность в 2 раза ниже, чем в среднем по стране, выздоровели порядка 88% пациентов. На амбулаторном лечении находится 75% заболевших, остальные - в стационарах.

"Единая Россия" инициировала выделение средств из областного бюджета для организации дополнительных бригад скорой помощи и обеспечения лекарств. Эти инициативы были поддержаны региональным правительством.

Депутаты во время заседания поделились опытом волонтерской работы и выразили готовность прикладывать все усилия по противодействию распространения коронавирусу.

"Мы предложили депутатам других парламентских фракций присоединиться к нашей волонтерской и другой работе. Именно своим примером, своим авторитетом мы должны добиться соблюдения правил и избежать паники", - сказал Живайкин.