В Самаре объяснили, у кого не возьмут второй тест на коронавирус

Кому будут делать анализы, а кого оставят дома?

В Самаре министр здравоохранения рассказал, как врачи диагностируют коронавирусную инфекцию, сколько мазков должны сделать пациенту и почему кому-то могут не делать второй мазок. Обо всем этом Армен Бенян поведал в прямом эфире. Он отметил, что самый важный метод - это ПЦР-диагностика. Антитела формируются далеко не с первого дня.

- Если у пациента подтвержден коронавирус мы проводим последующие обследования, если первый анализ пришел отрицательный, пациент продолжает получать лечение, но последующий забор анализов не несет информационной нагрузки. Мы можем не делать второй мазок, так как пациент уже получает антивирусную терапию, - отметил Бенян.

Уже после первого отрицательного анализа - согласно рекомендациям минздрава - пациента могут выписать уже после первого отрицательного результата. Главные же признаки, по которым врачи делают вывод, как лечить пациента - это реальные симптомы, которые могут либо ухудшаться, либо оставаться на прежнем уровне. Клиническая картина является основной для постановки того или иного варианта лечения.