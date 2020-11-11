В Тольятти на парковке ТЦ бегал баран

Барашек наделал в городе переполох. Фото: соцсети

Необычного гостя заметили в Тольятти на парковке торгового центра «Акварель». Очевидцы выложили в социальные сети фотографию барана, который бегал по предназначенной для машин площадке.

- Уже 2 часа бегает баран, поймать не можем, он не подпускает к себе, - поделились жители города.

Некоторые комментаторы в соцсетях сразу посулили барашку перспективу в ближайшем будущем отправиться на шашлык или в плов. Но другие были добрее и обратились к землякам из соседнего поселка – Тимофеевка и предположили, что животное могло убежать оттуда.

- Ваш поселок самый близкий к нам. Чей баран? Заберите, а то до аварии недалеко, - беспокоятся тольяттинцы.

Кстати, очевидцы сообщили, что этого же барана видела накануне в 17-м квартале Тольятти.

- Вот неугомонный! – восхитились жители города.

Удалось ли найти хозяев животного, на момент публикации оставалось неизвестным.