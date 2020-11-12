Сотрудники ФСБ нашли тайник с наркотиками в коридоре колонии

"Запрещеночку" уже отдали на экспертизу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

22 октября сотрудники УФСБ России по Самарской области нашли тайник с наркотиками в исправительной колонии строгого режима №3, которая расположена в Новокуйбышевске.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, тайник кто-то оборудовал в подвесном потолке коридора, который ведет от одного из постов на плац. Знали ли опера заранее, где искать, или обследовали колонию "вслепую", пока не известно. Однако факт остается фактом: в итоге ФСБшники обнаружили более 2,6 кг наркотиков – «синтетики» и марихуаны. 11 ноября вещества отдали на экспертизу.

Материалы проверки ФСБшники передали в отдел полиции Новокуйбышевска, теперь уже сотрудникам ОВД придется разбираться, кто, когда и для каких целей спрятал «запрещеночку» в укромном месте. Уголовное дело пока не возбуждено, о подозреваемых не сообщается.