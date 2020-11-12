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На выходных в Самарской области будет около -10 и без существенных осадков

Ночью столбики термометров могут опускаться до -13, а днем будут в районе -3… -8
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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На выходных синоптики обещают переменную облачность.

На выходных синоптики обещают переменную облачность.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарской области прогнозируют холодные выходные. Столбики термометров будут в районе -10 градусов. Так в субботу, 14 ноября, ночью обещают -4… -9, днем -3… -8. Будет переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег, а днем обещают без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье, 15 ноября, без существенных осадков и переменная облачность. Ночью похолодает до -8… -13, днем столбики термометров покажут -3… -8. Оба выходных на улице будет гололедица.