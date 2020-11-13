В Сызрани задержали подозреваемого в краже дорогостоящего аппарата из аптеки

Полиция установила подозреваемого в краже из аптеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани задержали подозреваемого в краже физиотерапевтического аппарата из аптеки, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию поступило сообщении о краже аппарата стоимостью около 10 тыс. рублей. Прибывшие на место полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и взяли отпечатки пальцев с полок с товаром. При просмотре видеозаписей, правоохранители узнали ранее судимого 34-летнего мужчину, который привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. Также изъятые отпечатки пальцев совпали с имеющимися в базе.

Установив возможное местонахождение подозреваемого, полицейские его задержали. Мужчина в краже признался и рассказал, что уже продал аппарат случайному прохожему.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям и ищут похищенный им аппарат.