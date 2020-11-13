В Тольятти мужчина украл велосипед и поехал кататься ночью

Покататься на краденном велосипеде воришке не довелось

В Тольятти вор, укравший велосипед, попался на ночном катании. Мужчина 35 лет попался на глаза сотрудникам Росгвардии. Глубокой ночью он ехал на черном велосипеде по улице В Автозаводском районе. Как раз до выхода на патрулирование росгвардейцы получили ориентировку на похищенный велосипед. Он был очень похож на двухколесное средство передвижения подозрительного гражданина.

Когда сотрудники ведомства остановили мужчину и проверили номера на велосипеде, оказалось, что они не ошиблись. В общем, и сам похититель признался в своем преступлении.

Мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе полиции. Ему предстоит ответить за поступок по закону.