В Самаре предложили убрать диваны из ТЦ

Депутаты озабочены тем, что подростков пока не получается изгнать из торговых центров

Городские депутаты в Самаре предложили необычный метод борьбы с распространением коронавируса. Они уверены, что из торговых центров нужно срочно убрать мебель - диваны, столы. В таком случае подросткам будет неинтересно проводить здесь большую часть свободного времени.

Напомним, что сейчас посещение торговых центров подростками без сопровождения родителей запрещено постановлением губернатора. Тем не менее, они все равно проводят время в фудкортах и зонах отдыха. Охранники следят за порядком, но не всегда успевают вовремя среагировать на творящееся безобразие.

Депутаты обратили внимание, что с руководством и персоналом торговых заведений нужно поработать более тщательно, чтобы они были более непримиримыми и несгибаемыми. У подростков охранники могут спрашивать документы, чтобы подтвердить их несовершеннолетие. А персонал может сократить число зон отдыха и как раз заняться ликвидацией лишней мебели.