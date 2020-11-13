Дмитрий Азаров пообещал жителям Самары праздник и Новый год

Дмитрий Азаров пообещал, что Новый год будет

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям Самары только для того, чтобы донести до них радостную новость: Новый год будет. Он отметил, что удивляется, почему в последнее время ему часто задают этот вопрос да еще и с сомнениями.

- Новый год точно будет, я вам обещаю. И, конечно, как и принято в традициях нашего народа, мы его весело и дружно отметим. Всех охватит предновогоднее праздничное настроение, я уверен. Новый год будет. Ну в самом деле, не оставаться же нам в этом... необычном году, - прокомментировал для своих подписчиков Дмитрий Азаров.

В самом деле, горожане часто задают вопрос, касающийся новогодних празднеств. На фоне пандемии они вызывают сомнения и никто не знает, чего ожидать. В то же время торговые центры, развлекательные учреждения и рестораны уже озвучивают свои новогодние программы банкетов, развлекательных вечеринок и этого никто не запрещает. А улицы Самары уже начали наряжать к новому году. На портале закупок уже есть техзадание на поставку елей на площадь Куйбышева - значит, скорее всего здесь все равно разместится привычный дом Деда Мороза. А вот будет ли главный зимний волшебник в маске - покажет время.