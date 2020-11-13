В Тольятти мужчина изнасиловал свою дочь-восьмиклассницу

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 ноября в Тольятти возбудили уголовное дело на 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в преступлении сексуального характера.

- По версии следствия, ночью 9 ноября он у себя дома изнасиловал свою 14-летнюю дочку, ученицу 8 класса. Девочка сопротивлялась, но мужчина применял к ней насилие, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.

Преступление совершено в квартире дома на улице Зои Космодемьянской, где отец с дочерью проживали. Подозреваемый задержан. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.