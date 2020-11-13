В Самарской области у браконьеров изъяли 647 раков

Раком отпустили обратно в водоем

В Самарской области выявлены двое подозреваемых в браконьерстве мужчин, которые выловили раков на 74 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Как выяснилось, браконьеры действовали в районе Саратовского водохранилища, используя так называемый способ ловли "на подсветку", когда раки скапливаются в одном месте, привлекаемые светом. Данный способ ловли является запрещенным. Полицейские изъяли у двоих мужчин, один из которых ранее был судим за кражу и грабеж, 647 раков и световые приборы, с помощью которых они наловили добычу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Раков отпустили обратно в водоем, в их естественную среду обитания.