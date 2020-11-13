Жительница Самары попала в больницу после выстрела в голову

По факту случившегося сейчас проводится проверка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вчера ближе к вечеру, 12 ноября, в больницу имени Семашко в областной столице угодила 36-летняя местная жительница. Она заявила, что ей выстрелили в голову.
- Ее доставили скорой помощью в 16:20 с улицы Аминева. Медики диагностировали пострадавшей ушибленную и точечную рану мягких тканей головы, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
При каких обстоятельствах произошло ЧП, сейчас устанавливают правоохранители. Женщина уже отпущена домой. По факту случившегося проводится проверка.