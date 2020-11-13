Дмитрий Азаров поручил проверить ситуацию со смертью врача из 15-й поликлиники в Самаре

Губернатор поручил держать на особом контроле вопрос выплат врачам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания оперативного штаба поручил разобраться в ситуации со смертью врача 15-й поликлиники.

Ранее в социальных сетях появилась информация о враче неотложной помощи при поликлинике №15 Геннадии Кагарлицком, который скончался после того, как заболел вирусным заболеванием. Коронавирус у него выявлен не был, родственники считают, что это сделано намеренно, чтобы не платить им причитающиеся выплаты.

Как рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян, умерший врач был госпитализирован в областной госпиталь ветеранов войн с диагнозом двусторонняя пневмония и скончался несколько дней назад. При этом окончательная постановка диагноза, после которой будет возможно назначить необходимые выплаты, займет от 7 до 15 дней.

«Только после этого если будет выставлен диагноз новая коронавирусная инфекция, семья нашего умершего сотрудника получит все положенные выплаты. Мы, безусловно, скорбим о нашем коллеге и примем все необходимые меры», – пояснил министр.

Глава региона поручил держать ситуацию на контроле и особое внимание уделять выплатам врачам. «Да, нужно время, чтобы все материалы были обследованы, все заключения сделаны. Но если происходит трагический случай, случай заболевания, министерство, главные врачи учреждений должны заботиться о своих трудовых коллективах, их родственниках, помогать им в оформлении всех необходимых выплат. Это принципиальная позиция», - сказал губернатор.