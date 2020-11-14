В Самаре полицейские вернули 94-летнему ветерану фото погибшей супруги

Полицейские пришли на помощь пожилому человеку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские помогли восстановить душевное спокойствие 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны. У мужчины пропала сумка с деньгами и документами, но больше всего он горевал из-за пропажи фотографии скончавшейся супруги.

На помощь пожилому человек пришли соседи, которые обратились в полицию. Здесь не остались равнодушны к беде и начали поиски. Сумку удалось найти в ближайших гаражах: документы были разбросаны рядом, тут же лежала и фотография. А вот денег не было. Но мужчина был счастлив, что нашлись дорогие ему вещи.

Вскоре задержали и преступника, который признался: деньги он спустил на выпивку. Правда, потратил он не все - остаток вернули пенсионеру.

- Наш сосед – участник Великой Отечественной войны, очень переживал, особенно из-за утерянной фотографии своей любимой жены. Возвращение пропавшего имущества стало возможным благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников самарской полиции, - поблагодарили соседи неравнодушных полицейских.

Сейчас возбуждено уголовное дело, воришку обязательно накажут за проступок.