Пьяный водитель-рецидивист устроил ДТП под Самарой

В ДТП пострадали два человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой пьяный водитель устроил аварию. ДТП произошло на трассе Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе. Здесь лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

- Причиной дорожной аварии стал выезд одного из участников ДТП на полосу встречного движения, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Водители обоих автомобилей получили незначительные телесные повреждения.

Полицейские обратили внимание, что от виновника ДТП – 29-летнего мужчины - ощутимо пахнет алкоголем. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль. Как выяснили правоохранители, до этого виновника ДТП уже ловили на вождении в нетрезвом виде, и из-за этого он был лишен прав.

Сейчас против любителя езды в нетрезвом виде возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.