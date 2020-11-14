В Самаре студенты стали заражаться коронавирусом в два раза чаще

Сильнее всего заболеваемость коронавирусом за неделю выросла среди студентов и работников образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области студенты стали в два раза чаще заражаться коронавирусом. Об этом на заседании оперштаба региона 31 ноября рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева.

Она рассказала, что по сравнению с предыдущей неделей число зараженных коронавирусом студентов выросло вдвое – за эту неделю диагноз был подтвержден у 13 студентов против 6-ти неделей ранее.

- Также сильно выросла заболеваемость COVID-19 среди работников образования - с 57 до 93 случаев, - отметила Светлана Шерстнева. - Снижение заболеваемости коронавирусом за уходящую неделю отмечено только в двух возрастных группах – 7-14 и 15-17 лет. По остальным возрастам идет рост показателей, в том числе в группе 65+.

В некоторых возрастных группах также снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. В частности, это касается детей в возрасте 0-2 года, 3-6 лет (на 16%), 7-14 лет (снижение 2,3 раза). В возрастной группе от 15 и старше уровень заболеваемости снизился на 2,6%.

В целом суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Самарской области по итогам минувшей недели составил 6,41 на 100 тысяч населения (по РФ – 14,97).