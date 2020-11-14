Стало известно, в каких поликлиниках Самары и Тольятти установят компьютерные томографы частные инвесторы

Потребность в компьютерной томографии растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких поликлиниках Самарской области установят новые компьютерные томографы за счет частных инвесторов. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Самарской области Армен Бенян.

Как рассказал глава минздрава, томографы появятся в поликлиниках № 13 и 15 в Самаре и в поликлинике № 3 в Тольятти.

- Эти аппараты на свои средства приобрели частные инвесторы по программе государственно-частного партнерства, - объяснил Армен Бенян. – Мы предоставили в аренду помещение и готовы

В общей сложности, по словам министра, число компьютерных томографов в ковидных госпиталях в ближайшее время увеличится до семи. На этой неделе томографы уже установили в самарских ГБ №4 и ГБ№6. Кром е того, отремонтировали аппараты в ГБ №7 и в госпитале ветеранов войн. Теперь здесь будут проводить диагностику больных с пневмонией со всего города.